Verlorene Wette: Basler Trainer bei Osnabrücker Kreisligist

Seine Profi-Karriere hatte Basler 2004 nach einem Jahr bei Al-Rayyan in Katar ausklingen lassen. In der Bundesliga spielte der Pfälzer für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und Bayern München. Der Mittelfeldspieler gewann in seiner Laufbahn dreimal die deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Basler 30 Begegnungen und erzielte dabei zwei Treffer.