BVB plant Hilfsaktion für Ukraine

Man konzentriere seine Kraft in diesen Tagen auf die pragmatische, direkte, wirtschaftliche und medizinische Hilfe in der Ukraine, teilte der BVB mit: „Gemeinsam mit der kompletten BVB-Familie werden wir eine Aktion starten, die der leidenden Bevölkerung in der Ukraine unmittelbar hilft.“ Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.