Champions League: Bayern-Frauen kassieren bittere Niederlage gegen PSG bei Premiere in Allianz Arena

Die Roten waren gut ins Spiel gekommen, das erste echte Highlight gehörte jedoch Paris. Marie-Antoinette Katoto brachte die Gäste-Mannschaft in Führung, nach einer gut getretenen Eckes schaltete in der 20. Minute am schnellsten - nachdem der Ball zuvor erst an die Latte geköpft wurde und dann von der Schulter von Bayern-Torhüterin Janina Leitzig wieder ins Spielfeld gesprungen war.