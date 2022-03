FC Bayern: Talent Mosandl geschockt - "Es brach so ziemlich alles zusammen“

Ganz nebenbei war das Testspiel gegen den 1. FC Köln das Debüt von Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie der Münchner. Das ging am Ende zwar mit 2:3 verloren, doch das Erlebnis ist Mosandl, der in der 27. Minute für den verletzten Christopher Scott eingewechselt wurde, nicht mehr zu nehmen.