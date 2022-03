Klopp befürwortet Sanktionen gegen Chelsea-Besitzer Abramowitsch

Er kenne die Rolle des Besitzers des FC Chelsea nicht genau, sagte der Teammanager des englischen Spitzenklubs FC Liverpool am Freitag. Aber „über die Jahre“ könne man annehmen, dass er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „recht nahe“ stehe, fügte der 54-Jährige an: „Und dann denke ich, dass die britische Regierung richtig gehandelt hat.“ (News: Chelsea in Not: Springt auch Nike ab?)