Krieg in der Ukraine: FIFPro bestätigt Tod von Fußballern Sapylo und Martynenko

Der 21-jährige Sapylo verstarb am Freitag bei Kämpfen in der Nähe von Kiew, wie sein Klub Karpaty Lviv mitteilte. Der Verein, der in der Saison 2010/11 in der Europa League gegen Borussia Dortmund gespielt hatte und aktuell in der dritten ukrainischen Liga antritt, versprach dem hoffnungsvollen Talent „ewige Erinnerung als unser Held“.