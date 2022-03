Neuer DFB-Präsident? Das ist Favorit Bernd Neuendorf

Nach dem Abitur studierte Neuendorf, der bis zu einer schweren Knieverletzung hobbymäßig als Linksaußen beim heimischen FC Grenzwacht Hürtgen kickte, in Bonn und Oxford Neue Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie. Später arbeitete er als Journalist in Frankfurt bei den Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press sowie ab 1992 in Bonn für verschiedene Tageszeitungen als Parlamentskorrespondent. Von 2001 bis 20023 war er stellvertretender Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle.