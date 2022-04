Bau des DFB-Campus vor Fertigstellung: Übernahme am 1. Mai

Frankfurt am Main (SID) - Der neue Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht kurz vor seiner baulichen Fertigstellung. Das 150 Millionen Euro teure Prestigeobjekt des Verbandes in Frankfurt/Main soll am 1. Mai von der ausführenden Baufirma übernommen werden. Das gab der DFB am Mittwoch bei einem Rundgang mit den Verantwortlichen über das Gelände bekannt.