Koch bietet Rückzug aus UEFA-Exekutivkomitee an

Des Weiteren kündigte der umstrittene Funktionär nach 18 Amtsjahren auch seinen Rückzug als Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) an. Er werde aus persönlichen Gründen auf dem Verbandstag am 24. und 25. Juni in Bad Gögging nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren, erklärte Koch. Er werde stattdessen in seinen alten Beruf als Jurist zurückkehren.