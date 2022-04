Nicht nur ein hübsches Gesicht: Robert Huth hat jetzt einen Master of Science

2018 hatte er seine Karriere beendet, der Fußball war für den mittlerweile 37-Jährigen in der Folge in den Hintergrund gerückt. Nun hat er im sportlichen Ruhestand einen beachtlichen Meilenstein erreicht. Auf Twitter verkündete er, dass ihm die University of Salford einen Master-Abschluss ausgestellt hat. Genauer: Huth hat nun einen „Master of Sience in Sports Directorship“.