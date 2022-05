Felix Kroos vor erstem Spiel bei neuem Verein in der Bezirksliga

Kroos wird am Sonntag nach den ersten Trainingseinheiten mit der Rückennummer 23 auflaufen. Eingeführt hat er sich bestens, sagt sein neuer Trainer Marlin Geisler: „Felix hat sich von Anfang an gut in die Mannschaft eingepasst und spielt seine Erfahrung und seine Führungsrolle sofort aus. Wir werden ihn auf seiner Lieblingsposition in der Schaltzentrale im Mittelfeld einsetzen und hoffen auf ein paar ‚geluppte‘ Zuckerpässe von ihm und ein paar messerscharfe Freistöße.“