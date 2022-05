Top-Wochenende für Schalke-Fans: Im Nachwuchs-Bereich gibt es einen Meistertitel

In der Folge hatte Stuttgart die besseren Chancen - und zweimal Pech mit Schüssen ans Aluminium. Zunächst lenkte S04-Keeper Faaris Yusufu einen Schuss von Laurin Ulrich an die Latte (69.), dann traf ein abgefälschter Schuss von Samuele di Benedetto in der Verlängerung den Pfosten (97.).