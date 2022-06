Bundesverband Trans schwärmt von neuen DFB-Regularien

Frankfurt am Main (SID) - Der Bundesverband Trans hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für seine neuen Regeln zum Spielrecht trans, inter und nicht-binärer Personen in höchsten Tönen gelobt. „Das ist eine Entscheidung, die in die richtige Richtung geht“, sagte Sprecher Gabriel_Nox Koenig dem SID: „An Leute mit dem Personenstand ‚divers‘ oder ‚ohne Angabe‘ zu denken, hat noch keiner gemacht. Sie denken weit genug, das ist eine informierte Sache.“