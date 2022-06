Trainer Alexander Zorniger lässt sich Titel-Frisur rasieren

Er kommt auf Zypern gut an, was auch daran liegt, dass er sich auf die Aufgabe penibel vorbereitet hat. „Die Sprache war für mich kein Thema, aber die Emotionalität. Ich habe einen Re-Integrations-Kurs gemacht. Dort wurde übermittelt, in welches Land man überhaupt kommt und was dort wichtig ist. Das sollte man machen und sich vorbereiten, um in kein Fettnäpfchen zu treten“, erzählt Zorniger.