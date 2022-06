U21 will gegen Ungarn die EM-Teilnahme perfekt machen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann am Freitag mit einem Remis gegen Ungarn die Teilnahme an der EM 2023 perfekt machen. „Wir gehen die Aufgabe demütig und respektvoll an, wollen aber den Deckel draufsetzen“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo. Dem Titelverteidiger reicht in Osnabrück (18.15 Uhr/Sat.1) ein Punkt, um die sechste Endrunden-Teilnahme in Folge unter Dach und Fach zu bringen.