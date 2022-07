Ronaldinho bedankt sich bei Kai Havertz! Barca-Legende antwortet auf Tweet des DFB-Stars

Ronaldinho veranstaltete zuletzt mit Roberto Carlos ein Benefizspiel, bei unter anderem Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies und der ehemalige deutsche Nationalspieler Kevin Kuranyi aufliefen. Nach seiner insgesamt 171 Tage andauernden Haft 2020 in einem Gefängnis in Paraguay will sich der zweimalige Weltfußballer nun wieder auf seine Familie und sein Hobby, den Fußball, fokussieren.