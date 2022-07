Rückkehr von Stehplätzen: "Historischer Sieg" für Fans

Das europäische Bündnis hatte bereits seit einigen Jahren mit der Kampagne "Europe Wants to Stand" für die Wiedereinführung von Stehplätzen im Europapokal geworben. Das Exekutivkomitee hatte am Mittwoch für die Stadien in Deutschland, England und Frankreich für die kommende Saison eine Testphase beschlossen. Gültig ist die Regelung in Champions League, Europa League und Conference League, Finals und Länderspiele sind ausgenommen.