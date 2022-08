Brasilien-Legende Zagallo hat Krankenhaus verlassen

Rio de Janeiro (SID) - Brasiliens Fußball-Legende Mario Zagallo (90) hat nach zwölftägiger Behandlung wegen einer Atemwegsinfektion das Krankenhaus in Rio de Janeiro verlassen. Dies bestätigte das Hospital Barra d'Or der Nachrichtenagentur AFP. Die Entlassung Zagallos sei bereits am Sonntag erfolgt, am Dienstag wird "der Wolf" 91 Jahre alt.