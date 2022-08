Energiekrise: DFB-Präsident Bernd Neuendorf nimmt Politik in die Pflicht

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hatte zu starken Preissteigerungen bei Strom und Heizmaterialien geführt, unter denen auch der organisierte Sport leidet. Der DFB stellte bereits am Dienstag Forderungen in einem von allen 21 Landesverbänden unterschriebenen Brief an Kanzler Scholz, Bundesinnenministerin Nancy Faeser sowie Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck.