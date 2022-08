Medien: Oliseh als Trainer in Straelen zurückgetreten

Der Fußball-Olympiasieger Sunday Oliseh ist am Sonntag als Trainer des Regionalligisten SV Straelen zurückgetreten. Das berichtet der Reviersport. Der 47 Jahre ehemalige Bundesliga-Profi des 1. FC Köln, von Borussia Dortmund und des VfL Bochum war erst seit Saisonbeginn in Straelen tätig gewesen. Oliseh hatte 1996 in Atlanta Gold mit Nigeria bei den Olympischen Sommerspielen errungen.