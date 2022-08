Stimmen von Toni Kroos und Co. nach dem Supercup - "Kostic-Abgang wiegt sehr schwer"

... über die CL-Chance von Eintracht Frankfurt: „Es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Auslosung sie bekommen. Ich glaube, dass der Abgang von Kostic sehr schwer wiegt. Für mich war das Frankfurts bester Spieler in der vergangenen Saison. Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sind, nochmal nachzulegen, das wäre nicht schlecht. Dann haben sie eine Mannschaft, die immer unangenehm sein kann, das hat man auch gegen große Mannschaften gesehen.“