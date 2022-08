Transfernews: Ex-BVB-Profi Sergio Gómez verhandelt mit Manchester City

The Athletic behauptet in seinem Bericht derweil, dass Gómez unabhängig von einem potentiellen Deal mit Cucurella geholt werden soll. Demnach sehe City in dem Ex-Dortmunder, der für Schwarz-Gelb auf nur sieben Bundesliga-Minuten kam, eher einen Perspektivspieler, der sich im Starensemble erst noch beweisen müsste.