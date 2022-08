UEFA trauert um früheren Generalsekretär Bangerter

Der diplomierte Verwaltungsbeamte Bangerter etablierte in seiner Amtszeit das Prinzip fester Spieltermine in den europäischen Wettbewerben, zudem regte er die Einführung der viele Jahrzehnte gültigen Regel an, dass auswärts erzielte Tore bei Duellen mit Hin- und Rückspiel „doppelt“ zählten.