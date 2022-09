DFB Schiri GmbH weist Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wehrt sich gegen den Vorwurf der Vetternwirtschaft und Kungelei gegen seine Schiri GmbH. Die in einem Medienbericht ("Der große Klüngel-Report", Bild am Sonntag) erhobenen "Spekulationen" weise man "entschieden zurück", heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes vom Montag.