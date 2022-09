Flutlicht an, Folge 43: Diversität beim DFB - Den großen Tanker lenken

Die Zufallsentwicklung geht zunächst weiter. Weil die gebürtige Leipzigerin nach ihrem Studium keine feste Vorstellung davon hat, wie es weitergehen soll, bewirbt sie sich für ein Praktikum bei der NGO „Kick it Out“. Dort knüpft sie in ihrer Arbeit inhaltlich genau an dem Thema an, das sie zuvor bereits bewegt hat: Kampf gegen Diskriminierung.