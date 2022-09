Stuttgart gewinnt bei Zagadou-Debüt

Der ehemalige Dortmunder Zagadou, der vor seinem Wechsel nach Stuttgart vertragslos war, stand in der Startelf. In der Bundesliga wartet der VfB nach sieben Spieltagen weiter auf den ersten Sieg, mit fünf Punkten stehen die Stuttgarter auf dem Relegationsplatz 16. Nach der Länderspielpause trifft das Matarazzo-Team am 1. Oktober im Kellerduell auf den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky).