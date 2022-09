Trainer verrät: Warum sich Nagelsmann vorsehen muss und sich Streich nicht abnutzt

Struber: Da nenne ich gern das Beispiel Christian Streich in Freiburg, an dem sich wohl jeder Trainer orientieren kann. Auch ich bin ein Fan von ihm. Es ist einfach besonders, was er wie macht. Streich ist ein smarter, bescheidener Trainer. Ich denke, eine gewisse Bescheidenheit von einem Trainer kommt grundsätzlich bei Spielern gut an. Und er nutzt sich nicht ab, weil er keine großen Parolen raushaut und diese dann wiederholt. Manche Trainer stellen sich mit ihrem Vokabular so dar, als wenn sie die Erfinder des Fußballs wären. Ich glaube, das nimmt die Spieler nicht mit. Du brauchst einen professionellen Zugang zu dem Job, aber es muss auch menscheln. Ich finde es wichtig, zum Beispiel auch seine Co-Trainer so einzubauen, dass man sich mit der eigenen Stimme nicht zu sehr verbraucht. Generell ist die Einbindung des gesamten Staffs extrem wichtig. Und klar, man sollte auch selbst inspirierend bleiben.