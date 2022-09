Moukoko? U21-Coach Di Salvo bremst: "Muss noch viel lernen"

„Es gibt Phasen, in denen er nicht spielt. Das ist ganz normal in Dortmund“, sagte Di Salvo: „Er muss versuchen, dort immer mehr Spielzeit zu bekommen. Das Vertrauen hat er von Edin Terzic, das Vertrauen hat er auch bei uns.“ Für die deutsche U21 hat Moukoko in vier Spielen bereits sechs Tore erzielt.