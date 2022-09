Vor der Auslosung: Faeser fordert EM-Ausschluss von Belarus

Wenige Wochen vor der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland hat die Bundesregierung die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei der ungeklärten Belarus-Frage unter Druck gesetzt. Die für den Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) fordert in einem Brief an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin den Ausschluss des Landes von der Qualifikation. Eine entsprechende Meldung des Spiegel bestätigte das Ministerium der Nachrichtenagentur AFP.