Zeigler feiert Jubiläum: „Ganz dicht dran am Fußball“

500 Folgen in 15 Jahren - in dieser Zeit habe sich der Fußball laut Zeigler "sehr verändert", der Amateursport und kleinere Vereine werden immer wichtiger für die Sendung. "Wir sind ganz dicht dran am Fußball und eben nicht nur am Profigeschäft, das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal", sagte der Stadionsprecher von Werder Bremen.