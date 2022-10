Ballon d'Or: So werden die Preisträger gewählt

Die Stimmberechtigten, die über den Ausgang der Wahl entscheiden, unterscheiden sich je nach Kategorie. So wählen 100 Journalisten aus den ersten 100 Ländern der Fifa-Weltrangliste in der Kategorie der Männer (also je ein Journalist pro Land). Ebenso sieht es bei der Wahl zum Torhüter des Jahres aus: auch hier wählen 100 stimmberechtigte Journalisten den Sieger der Yashin-Trophy. Dies stellt eine Änderung zu den Vorjahren dar. Bei den vergangenen Auszeichnungen durften stets 170 Medienvertreter aus aller Welt abstimmen.