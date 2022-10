Schmidt gewinnt ersten Clasico mit Benfica gegen Porto - Draxler verletzt

In einer hart geführten Begegnung (elfmal Gelb, einmal Gelb-Rot) verlor Porto den kanadischen Nationalspieler Stephen Eustaquio bereits in der 27. Minute mit der Ampelkarte. Der erst zur zweiten Halbzeit ins Spiel gekommene 2014er-Weltmeister Draxler ging bereits in der 63. Minute wieder vom Feld. Dringend benötigte Pluspunkte für eine WM-Nominierung konnte der 29-Jährige nicht sammeln.