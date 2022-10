Schult gibt Debüt als DAZN-Expertin

Nationaltorhüterin Almuth Schult wird am kommenden Wochenende ihr Debüt als TV-Expertin beim Streaminganbieter DAZN geben. Am Sonntag (15.30 Uhr) wird die 31-Jährige die Bundesliga-Partie Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach begleiten. In Zukunft, so teilte DAZN mit, soll Schult zudem bei Partien der Champions League der Männer und Frauen zum Einsatz kommen.