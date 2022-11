Argentinien: Supercup Boca Juniors vs. Racing Club eskaliert! Schiri zeigt zehnmal Rot

Danach stellten sich alle aufs Elfmeterschießen ein. Die Juniors kämpften leidenschaftlich in Unterzahl, jedoch reichte der Kampf nicht aus. Carlos Alcaraz brachte in der 118. Minute Racing mit seinem Treffer zum 2:1 in Führung und es folgte ein ausgiebiger Jubel. Der 19-Jährige riss sein Trikot vom Körper und jubelte lautstark vor der Boca-Juniors-Fankurve, was seinen Kontrahenten jedoch gar nicht gefiel.