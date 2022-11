Demichelis begeistert von River Plate: "ist das Bayern München von Südamerika"

Auf dem Weg zu neuen Titeln will Demichelis zudem einen schönen Spielstil pflegen. „In anderen Mannschaften konnte der Verteidiger den Zweikampf gewinnen und die Kugel danach wegschlagen. Bei River ist das anders. Die Bedeutung eines Passes muss also von Tag eins an im Vordergrund stehen“, erklärte der Ex-Profi seine fußballerischen Vorstellungen.