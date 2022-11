Eckel-Erbe für über 200.000 Euro versteigert

Das Erbe von Fußball-Idol Horst Eckel ist bei einer Einzelstück-Auktion in Mannheim für über 200.000 Euro versteigert worden. Das begehrteste Stück, das von Eckel im WM-Finale 1954 in Bern getragene Trikot wurde für 78.000 Euro an einen Telefonbieter versteigert. Seine WM-Goldmedaille brachte 76.000 Euro ein.