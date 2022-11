Super-League-Initiatoren: Gespräche mit UEFA stehen an

Die Initiatoren einer möglichen Super League und Vertreter der Europäischen Fußball-Union treten in der kommenden Woche in direkten Austausch. Er werde dann „in Nyon sein, um mit der UEFA darüber zu sprechen“, sagte Bernd Reichart, Geschäftsführer der in Madrid ansässigen Agentur, die das Projekt neu anschieben soll.