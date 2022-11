Teresa Enke: Robert würde sich über Fortschritte freuen - neue FIFA-Kampagne #ReachOut

Am 13. Todestag ihres Mannes in der vergangenen Woche hatte Bundestrainer Flick bei der Bekanntgabe seines WM-Aufgebots dazu aufgefordert, wirklich auf das zu achten, „was wir uns alle vorgenommen haben: Dass wir mit den Menschen bewusster umgehen, dass wir auch immer wieder daran denken. Heute wäre so ein Tag, innezuhalten und an Robert zu denken.“