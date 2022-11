"Würde alles tun, um die Zeit zurückzudrehen“: Engelbrecht über Herzstillstand vor neun Jahren

Neben einer Herzmuskelentzündung wurden auch chronische Herzrhythmusstörungen diagnostiziert, die vier Operationen nach sich zogen. Dabei wurde Engelbrecht unter anderem ein Defibrillator in den Brustkorb eingesetzt. Sein Comeback gab er am 15. November 2014 als erster Fußballprofi in Deutschland, der mit Defibrillator spielte.