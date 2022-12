Bobic kann sich Wechsel zum DFB vorstellen

Fredi Bobic kann sich einen Wechsel zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorstellen. "Wenn irgendwas funktionieren kann, was auch meine Person betrifft, dann kann ich nie etwas ausschließen. Ich lebe in der Realität und so dynamisch kann der Fußball sein", sagte der Geschäftsführer Sport des Bundesligisten Hertha BSC bei MagentaTV.