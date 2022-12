Bundesliga: Schalke-Legende Jefferson Farfán beendet Karriere

Der 38-Jährige, der von 2008 bis 2015 beim FC Schalke 04 spielte und in insgesamt 170 Bundesligapartien 39 Tore erzielen konnte, erzählte in seinem Abschiedsvideo auch von den prägenden Momenten seiner Karriere - und hob die Teilnahme Perus an der WM 2018 hervor.