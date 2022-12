DFB-Präsident Neuendorf: EM 2024 eine "großartige Chance"

Der Frauen-Nationalmannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg traut Neuendorf bei der WM im Sommer 2023 in Australien und Neuseeland zu, um den Titel mitzuspielen. Das Team habe bei der EM in diesem Jahr in England "ein ganzes Land begeistert" und "beim Endspiel in Wembley fast 20 Millionen Menschen in Deutschland vor die Fernsehgeräte gelockt".