Geldstrafen für Union, Braunschweig, Duisburg und Dresden

Bundesligist Union Berlin wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt. In der 3. Liga wurden der MSV Duisburg (7000 Euro) und Dynamo Dresden (1850 Euro) sanktioniert. In allen Fällen war das Abbrennen von Pyrotechnik Grund für die Strafen. Dresdner Zuschauer hatten beim Spiel gegen den FC Ingolstadt (1:1) zudem mindestens fünf Gegenstände wie beispielsweise Feuerzeuge und Getränkebecher in Richtung der Ingolstädter Spieler auf das Spielfeld geworfen.