Große Sorge um Pelé: Mbappé und Millionen von Fans reagieren auf Nachricht über Brasiliens Fußball-Ikone

Wie Folha de S.Paulo schreibt, spricht der dreimalige Weltmeister nicht mehr auf die Therapie an und wurde daher nun in die palliative Behandlung übergeben. Die Palliativmedizin verfolgt meist das Ziel, die Folgen einer Erkrankung zu lindern, wenn keine Aussicht auf Heilung mehr besteht. Sie beschränkt sich aber nicht ausschließlich auf Menschen, die sich in ihrer letzten Lebensphase befinden.