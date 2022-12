„One Love“-Diskussion: Neuendorf gesteht Fehler ein

Frankfurt am Main (SID) - Bernd Neuendorf hat in der Diskussion um die „One Love“-Binde Fehler eingestanden. „Ich glaube, dass ich heute deutlich vor einem Turnier für Klarheit sorgen würde“, betonte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in Frankfurt/Main. „Wir hätten den direkten Draht zu Gianni Infantino suchen und ihn nach der Haltung der FIFA fragen müssen.“