Thomas Tuchel: "Er liebte die Schmetterlinge" - außergewöhnliches Interview auf Youtube

Deswegen schütze er sich, zumal er selbst am besten über sein Team Bescheid wisse. Im Falle einer Niederlage analysiere er selbstkritisch die Partie nochmal, wobei er sich manchmal auch den „Luxus“ nehme zu sagen: „Lass uns das Spiel schnell vergessen. Das nächste Match steht in drei Tagen an und lasst uns die Dinge einfach besser machen.“