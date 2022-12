Trauer um Pelé: Sepp Maier schreibt emotionalen Abschiedsbrief bei SPORT1

Aber es wäre schon ein Traum gewesen, mit Pelé in einem Team zu spielen. Ich habe Pelé auch mal bei der Vorbereitung für die WM 2006 in Rio de Janeiro getroffen. Wir haben im Vorfeld des Turniers die ganzen Länder besucht. Ich war damals auch in Brasilien dabei, wo der Franz in einem großen Saal Deutschland auf einer Leinwand präsentiert hat, inklusive aller deutschen Stadien. Da war auch Pelé anwesend.