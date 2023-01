Bild: DFB-Expertenrat empfiehlt Völler als Sportchef

Frankfurt am Main (SID) - Rudi Völler soll Sportchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden. Diese Empfehlung gab der externe Expertenrat des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach Informationen der Bild-Zeitung wie erwartet nach seiner Sitzung am Donnerstag ab. Der 62 Jahre alte Völler würde damit in einem Teilbereich zum Nachfolger von Ex-Geschäftsführer Oliver Bierhoff, von dem sich der DFB nach dem erneuten Vorrundenaus der Nationalelf bei der zurückliegenden WM-Endrunde in Katar getrennt hatte.