Fußball: Brasiliens Staatspräsident nimmt am Sarg von Pele Abschied

Nach der Totenwache sollte der Sarg in einem Trauerzug durch die Straßen der 75 Kilometer südlich von Sao Paulo gelegenen Hafenstadt Santos gefahren werden. Die Prozession sollte auch an dem Haus vorbeiführen, in dem Peles 100 Jahre alte Mutter Celeste Arantes lebt. Peles Beisetzung soll dann im Familienkreis stattfinden.