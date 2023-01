Der "Schweiger" mit der "Bananenflanke": Kaltz wird 70

Wenn seine „Bananenflanken“ in den gegnerischen Strafraum segelten und sein kongenialer Partner Horst Hrubesch per Kopfball vollstreckte, fühlte sich Manfred „Manni“ Kaltz so richtig wohl auf dem Spielfeld. Gesprochen hat er wenig darüber, der „Schweiger“ feiert am Freitag seinen 70. Geburtstag.